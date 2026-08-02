DJ Balthazar: В Сеута хората бяха щастливи, нямаше агресия нито от страна на полицията, нито от страна на мигрантите

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Георги Матеев стана свидетел на безпрецедентния мигрантски натиск

Българският музикант и пътешественик Георги Матеев, известен като DJ Balthazar, стана пряк свидетел на масово навлизане на хиляди африкански мигранти в испанския анклав Сеута. В ефира на телевизия NOVA той сподели впечатленията си от събитието, като подчерта липсата на агресия и неконтролируемата, но изненадващо мирна обстановка по границата с Мароко, цитира Дунав мост.

Матеев, който е обиколил 185 държави и представи България на „Евровизия“ през 2008 година с формацията „Дийп Зоун Проджект“, е попаднал на мястото случайно. По думите му човешкият поток се е увеличавал лавинообразно с приближаването към граничната зона.

„Попаднахме на огромна тълпа, която ставаше все по-голяма с приближаването ни към границата“, разказа той пред NOVA. Въпреки присъствието на хиляди хора, музикантът отбеляза, че процесът се е случвал спокойно. „Нямаше агресия нито от страна на полицията, нито от страна на мигрантите“, категоричен бе Матеев. Той допълни, че не се е почувствал застрашен в нито един момент, като дори са успели да си направят снимки на фона на множеството.

Реакцията на испанските власти

Настроението сред преминаващите границата е било приповдигнато. „Мигрантите, които влизаха, бяха много екзалтирани, щастливи, казваха: „Да живее Испания!“, сподели българинът.

Той обърна специално внимание на действията на органите на реда. Според разказа му, испанските власти изобщо не са се опитвали да спрат мигрантите, а вместо това са насочили усилията си към спасяване на хората в морето, за да предотвратят удавяния. Причината за тази ненамеса, според диджея, е била пълната неподготвеност на полицията да се справи с толкова огромна и неконтролируема маса от хора.

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Търсене на трайно решение

Като човек, пътувал по целия свят, Матеев отбеляза, че стремежът на хората от Африка да търсят нормален живот в Европа е разбираема тенденция, но случващото се в Сеута не е начинът това да се случва. Музикантът изрази надежда да се намери дългосрочно решение на проблема. В заключение той предаде и местните настроения в съседно Мароко, където преобладава мнението, че подобно масирано нахлуване трудно би се повторило в същия формат.

Редактор "Екип на Петел",

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