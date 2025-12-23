Снимка: МРРБ

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) издаде разрешение за ползване на язовир "Луда Яна", с което приключва строителството на съоръжението, започнало през 2016 г., съобщиха от ДНСК. Сред обектите в обхвата на разрешението са язовирната стена и прилежащите ѝ съоръжения, пречиствателната станция за питейни води, включително помпени станции и водопровод от пречиствателната станция до резервоар "висока" зона“, обслужваща сграда на язовирния район, водопровод от станцията до резервоар "ниска" зона в землището на Панагюрище.

Възложител на обекта е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което въпреки трудностите успя през 2025 г. да приключи реализацията на този толкова важен обект за региона, отбелязват от ДНСК.

Обемът на съоръжението е около 20 млн. куб м. За сравнение яз. Студена до Перник е с обем от около 25 млн. куб м.

През февруари министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов съобщи, че е ускорена работа по завършването на язовир "Луда Яна" и пречиствателната станция за питейни води, чието строителство е започнало през 2016 г. и тази година предстои въвеждането на обекта в експлоатация, припомня БТА. Той ще гарантира водоснабдяването на Панагюрище и региона, посочи Иванов тогава.

През октомври 2016 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството тогава Лиляна Павлова даде старт на строителството на язовира. Реализацията на обекта бе възобновена след 16-годишно прекъсване, сочи справка в сайта на МРРБ. "Положените усилия от нашето правителство в рамките на двата мандата, заедно с подкрепата на Световна банка, дадоха резултат и позволиха този чакан от повече от 30 години проект да се случи", каза тогава Павлова. 56,3 млн. лв. са средствата, които ще бъдат инвестирани целенасочено тук, за да бъде изградено съоръжението, което ще осигури питейна вода на над 40 хил. души, ще подкрепи бизнеса в региона, ще създаде работни места и най-важното – да не допускаме в 21 век да има хора без достъпна по всяко време чиста питейна вода, допълни тя тогава.

