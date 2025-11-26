ДНСК предупреди за деретата в Зеленика

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Регионалното министерство изнесе данни за 370 нарушения, които са установени при проверки на строителството в страната. Много от тях са свързани със застрояване и препречване на дерета и речни корита, това съобщи началникът на ДНСК Лиляна Петрова. Тя изнесе пред медиите няколко примера за състоянието на тази инфраструктура в различни общини, като призна, че някои от нарушенията се дължат и на общините.

Шефът ДНСК обърна специално внимание на деретата във варненската местност Зеленика. „Заради голямата си дълбочина, те представляват опасност. Добре, че там за момента не е предвидено застрояване”, каза на пресконференция Петрова.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!