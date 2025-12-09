"ДПС - Ново начало" с протести в подкрепа на кабинета в страната

Снимка: Булфото

Започнаха контрапротестите, организирани от „ДПС – Ново начало”. Те се провеждат в повече от 20 града в страната. Демонстрациите са в подкрепа на кабинета „Желязков“, а техният слоган е „Не на омразата“, предава Нова телевизия.

Членове и активисти на партията заявяват, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото.

Контрапротестите се провеждат ден преди планираните демонстрации в центъра на София, където протестиращи ще настояват за оставка на правителството.

Как протичат контрапротестите в различни градове у нас?

• Кърджали

Контрапротестът в града започна малко след 18 ч. Предстоят политическите речи. Очаква се да говорят кметовете на всички седем общини, както и областният председател на „ДПС – Ново начало”. Хората дойдоха на протеста със знамена на ДПС и българския трибагреник. Част от тях бяха извозени с автобуси от самите общини.

• Белица

Отново около 18.00 ч. центърът на Белица се препълни с хора, дошли да подкрепят правителството. Полицейското присъствие е засилено. До момента няма напрежение. На събитието е и заместник-председателя на „ДПС – Ново начало” и кмет на Белица Радослав Ревански.

