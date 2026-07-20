ДПС: Демерджиев се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти

Кадър Нова Тв

ДПС смятат, че Демерджиев се опитва да прикрие скандал с недвижими имоти, се посочва в позиция, изпратена от пресцентъра на ДПС.

Методичната дезинформационна и манипулационна пиар кампания на министър Иван Демерджиев, за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции, посочиха от ДПС, съобщи БТА.

Според тях всеизвестните факти за целта и действието на закона “Магнитски” и OFAC, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. По този въпрос има еднозначно становище както на Европейския парламент, така и действащ регламент, който забранява екстериториално приложение на подобни решения.

PNR - скандала, в който Демерджиев забърка България, още дълго ще отеква и вече нанесе много сериозни щети на репутацията на България в сферата на международната сигурност, се посочва още в позицията.

Може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да “бяга пред вятъра” и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти, отбелязват от ДПС.

Санкциите по закона „Магнитски" да бъдат ефективни и лицата, на които са наложени, да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по един елементарен начин с помощта на други, бе темата на разговорите, каза вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с посещението си в САЩ, проведените там срещи и санкциите срещу български граждани.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!