ДПС: Справката на ГДБОП показва, че изнесеното от Демерджиев е лъжа

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От ДПС коментираха изпратената в Народното събрание от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев справка на ГДБОП с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски.

Според народния представител Хамид Хамид тази справка показва, че всичко, което вътрешният министър е заявил от парламентарната трибуна, е лъжа:

"Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече, а в самата справка срещу полетите на господин Пеевски знаете ли какво пише - Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал, а това пред зала беше изнесено, че това са полети на господин Пеевски".

От ДПС се заканиха да търсят отговорност за изнесената "невярна информация":

"Потвърждава се обаче нещо много важно. Има две справки от ДАНС, които предоставят информация по PNR. Казахме, че това е престъпление и такива данни се използват само при конкретни случаи. Тази справка потвърждава, че са извършени престъпления, за които трябва да се носи отговорност. И нека министър Демерджиев не се крие зад самите служители, които са изготвили справката, защото справки за такива неща няма".

Към момента от останалите парламентарни групи не са коментирали справката с мотива, че все още се запознават с документа.

Редактор "Екип на Петел",

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