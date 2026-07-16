ДПС-Бургас: Освободиха Христо Широков, не му е повдигнато обвинение

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Областният председател на ДПС – Бургас Христо Широков е освободен след близо две денонощия, през които е бил два пъти задържан, разпитван и конвоиран между Бургас, Кърджали и София.

По информация на ДПС – Бургас към момента спрямо Широков няма повдигнато обвинение, а участието му в производството е в качеството на свидетел, информира бТВ.

„След като задържането беше публично, публичен трябва да бъде и фактът, че Христо Широков е освободен и че спрямо него няма повдигнато обвинение“, заявяват от партията.

От ДПС – Бургас подчертават, че подкрепят върховенството на закона и задължението на всеки гражданин да съдейства на компетентните органи.

„Христо Широков направи това“, се посочва още в позицията.

От областната структура заявяват, че застават зад своя председател и настояват обществото да бъде информирано не само за задържането, но и за резултата от предприетите действия.

Според партията мащабът на процесуалните действия и широкото им публично отразяване създават задължение институциите да съобщят и окончателния резултат.

От ДПС – Бургас допълват, че за случилото се ще бъдат предприети съдебни действия пред компетентните национални и международни съдилища.

Редактор "Екип на Петел",

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