ДПС-Бургас: Освободиха Христо Широков, не му е повдигнато обвинение
Снимка Булфото
Областният председател на ДПС – Бургас Христо Широков е освободен след близо две денонощия, през които е бил два пъти задържан, разпитван и конвоиран между Бургас, Кърджали и София.
По информация на ДПС – Бургас към момента спрямо Широков няма повдигнато обвинение, а участието му в производството е в качеството на свидетел, информира бТВ.
„След като задържането беше публично, публичен трябва да бъде и фактът, че Христо Широков е освободен и че спрямо него няма повдигнато обвинение“, заявяват от партията.
От ДПС – Бургас подчертават, че подкрепят върховенството на закона и задължението на всеки гражданин да съдейства на компетентните органи.
„Христо Широков направи това“, се посочва още в позицията.
От областната структура заявяват, че застават зад своя председател и настояват обществото да бъде информирано не само за задържането, но и за резултата от предприетите действия.
Според партията мащабът на процесуалните действия и широкото им публично отразяване създават задължение институциите да съобщят и окончателния резултат.
От ДПС – Бургас допълват, че за случилото се ще бъдат предприети съдебни действия пред компетентните национални и международни съдилища.
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