ДПС-НН с митинги в цялата страна на 9 декември: Ще кажем "Не на омразата!"

"Митинги срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на най-важната и последна стъпка към пълноценната европейска интеграция - въвеждането на еврото в България и провалянето на приемането на Бюджета", посочват, че инициират от "ДПС-Ново начало".

"Това е нашият отговор на тези, които са безотговорни към бъдещето на хората, за да осъществят личните си и партийните си амбиции. Ще кажем “НЕ на омразата!”, защото няма шанс за успех народ, раздиран от омраза, противопоставяне и разделение. И не забравяйте - това, че сме различни, но заедно в отстояването на род и Родина е най-великата ценност на демокрацията! Ще кажем “ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати за хората”, посочват от формацията, предаде "Дарик".

Митингите ще се проведат във вторник, (9 декември), от 18:00 ч.

От ДПС-НН посочват и къде точно ще са те в отделните населени места:

Белица - центъра на града

Руен - площада пред общината

Провадия - централен площад

Велико Търново - пл."Майка България"

Видин - площада пред общината

Враца - площад между читалището и общината

Крушари (област Добрич) - НЧ "Йордан Драгнев"

Кърджали - пл.“Освобождение”

Кюстендил- пл."Велбъжд"

Луковит- централен площад

Монтана - пл. “Жеравица” пред сградата на обл.администрация

Сърница- пред общината

Плевен - пред ДКТ "Иван Радоев"

Асеновград - площад „акад. Николай Хайтов“

Разград - пл."Независимост"

Ветово (област Русе) - пред общинска администрация

Дулово - площада пред общината

Сливен - пл.,,Цар Освободител"

Смолян - бул."България" 67

Ботевград - централен градски парк

Търговище - пред сградата на Драматичен театър

Хасково - пл. „Свобода“

Шумен - центъра, пред общината ДКТ "В.Друмев"

Ямбол - на площада до общината.

