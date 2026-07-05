ДПС готви действия пред международните служби във връзка с проверката на пътуванията на Пеевски

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Партията подготвя действия пред международните служби във връзка с проверката на пътуванията на Пеевски

Депутатът от ДПС Калин Стоянов обяви, че формацията ще внесе допълнителна информация към вече подадения сигнал в прокуратурата, свързан с проверката на лидера Делян Пеевски, съобщи БГНЕС. По думите на Стоянов става въпрос за нови факти, които сочат сериозни нарушения на международни споразумения, европейски регламенти и директиви.

Повод за реакцията на партията са твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за евентуално манипулиране на данни, свързани с пътувания на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова, предаде Дунав мост.

Според Калин Стоянов ДПС подготвя последващи действия пред международни партньорски институции. Той подчерта, че става въпрос за изключително чувствителна информация, която не трябва да се ползва за политически цели.

От формацията са категорични, че случаят повдига сериозни въпроси за това как се експлоатират международните информационни масиви и регистри.

„Тези системи са предназначени за противодействие на тероризма, организираната престъпност, трафика на хора, наркотици и оръжия, а не за политически проверки“, заявяват от партията.

Правни основания и разпореждания

Депутатът повдигна въпроса на какво правно основание са извършвани въпросните справки и дали е имало образувано наказателно производство, което да дава легален достъп до тази специфична информация. Стоянов обърна внимание, че до момента не са представени никакви данни какво точно е било разследвано и по чие разпореждане са задействани проверките.

Според него прокурорската проверка трябва категорично да установи кой е разпоредил събирането на информацията, кои служители са разполагали с достъп до съответните регистри и дали действията им са били в рамките на закона. Той определи ситуацията като сериозен скандал, който неминуемо ще предизвика силен международен отзвук.

Редактор "Екип на Петел",

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