ДПС иска вътрешният министър да отговаря в НС за "полицейски натиск върху опозицията"

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ДПС внася искане за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев в Народното събрание в сряда "във връзка с неговите клеветнически твърдения за проверявани доходи, полети, по адрес на лидера на ДПС Делян Пеевски", съобщиха от пресцентъра партията.

От Движението за права и свободи пишат още, че "Иван Демерджиев трябва да отговори пред депутатите в каква връзка са направени тези твърдения пред медиите и дали това не е опит за натиск и сплашване на опозиционен лидер, тъй като в една нормална държава всеки гражданин има право да пътува, без да бъде разследван за пътуванията си, когато те не са осъществени с публичен ресурс", предаде Нова телевизия.

Припомняме, че по-рано днес вътрешният министър се обяви за пълна прозрачност по отношение на разходите за охрана на публични личности, включително и на лидера на ДПС Делян Пеевски. По думите му обществото има право да знае както дали подобна охрана е била необходима, така и каква е била цената ѝ за данъкоплатците.

Министърът посочи, че предстои да бъдат изяснени и други обстоятелства, свързани с пътуванията на Пеевски, включително разходите за полети и източниците на тяхното финансиране. „Скоро ще стане ясно колко са стрували и полетите му, кой ги е плащал, както и кой е предоставил евентуално самолет и на какво основание“, каза още той.

Според Демерджиев публичните личности следва да подлежат на засилен обществен контрол, а информацията за дейности, финансирани с публичен ресурс, трябва да бъде достъпна за гражданите.

"Обратното - следене, подслушване и душене в личния живот на гражданите беше инструментариума на комунистическата Държавна сигурност, към който Демерджиев явно се опитва да върне МВР", казват още от ДПС.

Редактор "Екип на Петел",

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