ДПС не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход, предложен в Бюджет'26
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Парламентарната група на Движението за права и свободи направи предложения между първо и второ четене на Законопроекта за Държавния бюджет за 2026 г.
⇒ Какво предлага ДПС:
- Запазване на финансирането на вероизповеданията;
- Подкрепа за земеделските производители;
- Защита на българското розово масло и подкрепа за памукопроизводството;
- Запазване на автобусните линии в отдалечени райони;
- Запазване на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР;
- Повече средства за профилактика и обществено здраве;
- Нови международни въздушни линии за туризма;
- Еднократна помощ при раждане, равна на средната заплата;
- Национален мобилен социален патронаж за възрастни хора;
- Компенсация при липса на място в ясла или детска градина;
- Равнопоставеност за регионалните библиотеки и подкрепа за културата;
- Запазване на Комисията по досиетата;
- По-висока месечна помощ за деца с трайни увреждания;
- Подкрепа за закупуването на първо жилище от млади семейства, предаде Нова телевизия, позовавайки се на съобщение, изпратено от Движението до медиите.
ДПС съобщи, че не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход, предложен в Бюджета за 2026, и „още веднъж казваме, че България не е София“. Според политическата формация по-високи осигурителни прагове могат да увеличат натиска върху работниците и работодателите без да решат проблема със сивата икономика.
От Движението заявяват, че не подкрепят 5,7% бюджетен дефицит, защото е в нарушение на изискванията на ЕК.
ДПС се противопоставя категорично на закриването на Комисията по досиета, както и на отпадането на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР.
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