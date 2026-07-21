ДПС не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход, предложен в Бюджет'26

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Парламентарната група на Движението за права и свободи направи предложения между първо и второ четене на Законопроекта за Държавния бюджет за 2026 г.

⇒ Какво предлага ДПС:

Запазване на финансирането на вероизповеданията;

Подкрепа за земеделските производители;

Защита на българското розово масло и подкрепа за памукопроизводството;

Запазване на автобусните линии в отдалечени райони;

Запазване на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР;

Повече средства за профилактика и обществено здраве;

Нови международни въздушни линии за туризма;

Еднократна помощ при раждане, равна на средната заплата;

Национален мобилен социален патронаж за възрастни хора;

Компенсация при липса на място в ясла или детска градина;

Равнопоставеност за регионалните библиотеки и подкрепа за културата;

Запазване на Комисията по досиетата;

По-висока месечна помощ за деца с трайни увреждания;

Подкрепа за закупуването на първо жилище от млади семейства, предаде Нова телевизия, позовавайки се на съобщение, изпратено от Движението до медиите.

ДПС съобщи, че не подкрепя увеличение на минималния и максималния осигурителен доход, предложен в Бюджета за 2026, и „още веднъж казваме, че България не е София“. Според политическата формация по-високи осигурителни прагове могат да увеличат натиска върху работниците и работодателите без да решат проблема със сивата икономика.

От Движението заявяват, че не подкрепят 5,7% бюджетен дефицит, защото е в нарушение на изискванията на ЕК.

ДПС се противопоставя категорично на закриването на Комисията по досиета, както и на отпадането на механизма за възнагражденията в отбраната, НСО и МВР.

Редактор "Екип на Петел",

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