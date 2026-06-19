ДПС поиска НСО да освети информацията за всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 г. насам

Снимка: Булфото

Парламентарната група на ДПС предлага Националната служба за охрана да освети информацията за всички охранявани лица и разходите за тях от 2013 година до днес, предава БНТ.

Освен това се предлага Народното събрание да задължи началника на Националната следствена служба да предостави цялата информация и документи, включително класифицирана информация за охраната на Делян Пеевски и всички други лица, на които е предоставяна охрана за периода от 2013 г. до днес.

Предложението цели осигуряването на прозрачна и изчерпателна информация, поради големия обществен и медиен интерес към основанията, реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана.

Приемането на проекта на решение ще създаде възможност за надлежно, законосъобразно и институционално предоставяне на информацията, без да се нарушават изискванията за защита на класифицираната информация, като едновременно с това ще гарантира прозрачност, отчетност и защита на обществения интерес, се посочва в мотивите за решението.

Редактор "Екип на Петел",

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