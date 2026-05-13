ДПС предлага парламентарна комисия за случая "Петрохан"

кадър: бТВ

Временна парламентарна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността, финансирането, институционалните връзки и евентуалното влияние върху държавни органи на „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) и свързани лица и организации, както относно нерегламентираната дейност на групата, функционирала в района на бившата хижа „Петрохан“ предложи да бъде създадена в Народното събрание ПГ на ДПС.

Според вносителите случаят „Петрохан“ "надхвърля рамките на обичайно криминално деяние" и се превърна в казус със значим обществен и институционален отзвук. Публикувани разследвания и анализи поставят въпроса дали разглежданата група представлява изолирана затворена общност или част от по-широка мрежа, включваща лица с влияние в публичния, политическия и икономическия живот на страната, се казва в мотивите, цитирани от "Дарик".

В тях се подчертава и, че публично оповестените твърдения за системни контакти между ръководството на тази група и представители на политическия и икономически елит, включително посещения на място и предоставяне на значителни финансови средства са основание за проверката.

"Създаването на такава комисия е необходимо не само за изясняване на конкретния случай, но и за установяване на системните дефицити, позволили възникването и развитието на подобна структура, включително възможностите за нерегламентирано влияние върху държавни институции, заобикаляне на закона и създаване на паралелни механизми за власт и финансиране. Изясняването на тези въпроси е от съществено значение за защитата на обществения интерес, за възстановяване на доверието в институциите и за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще", се казва в мотивите.

