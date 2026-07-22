ДПС с разкрития за имуществото на вътрешния министър Демерджиев и съпругата му

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Хамид Хамид излезе от ДПС излезе с информация за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета Демерджиева.

Той цитира справка от Имотния регистър. "Физическите лица и дружествата, които те контролират, притежават 411 недвижими имота, от които към настоящия момент 7 апартамента, а останалите са строителства и земеделски земи. Общият сбор на материалния интерес по описаните покупки на физическите лица е 368 000 лева, а по актовете за продажба 352 000 лева. Общият сбор на материалния интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви е над 16 млн. лева", обясни той, цитиран от "Дарик".

По думите му последните години са извършени покупко-продажби на стойност над 26 млн. лева.

Редактор "Екип на Петел",

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