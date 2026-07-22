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ДПС ще обжалва отнемането на сградата на "Врабча"

22.07.2026 / 13:29 2

Булфото

ДПС ще обжалва решението на Министерски съвет за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 в София, съобщиха от партията в позицята.

ДПС има действащ договор, по който сме изрядни, нещо повече – инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 по съответния ред, посочва лидерът на партията Делян Пеевски, цитиран в съобщението, предаде БТА. 

Сградата на ул. „Врабча“ 23, в която се помещава централата на ДПС, ще бъде прехвърлемна на Националната агенция за приходите (НАП), съобщи на брифинг в Министерския съвет по-рано днес регионалният министър Иван Шишков. 

Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната, посочват от ДПС. Те добавят, че ще следят внимателно за този ефект. Смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет, още повече, че дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките, младите хора и пенсионерите, които очакваме да бъдат подкрепени, допълват от ДПС. 

От партията очакват да им предоставена адекватна сграда за партийна централа.

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Коментари
1
0
kris (преди 46 минути)
Рейтинг: 637820 | Одобрение: 125905
Шопарът вдигна пак скандал, отзад го напълнили пак със кал.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
MrBean (преди 57 минути)
Рейтинг: 232753 | Одобрение: -2117
Изрядни в какв? Колко пари плащате наем? Колко би донесъл на хазната наемът на такаа сграда на метри от Минстерски съвет?

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