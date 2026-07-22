ДПС ще обжалва отнемането на сградата на "Врабча"

Булфото

ДПС ще обжалва решението на Министерски съвет за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 в София, съобщиха от партията в позицята.

ДПС има действащ договор, по който сме изрядни, нещо повече – инвестирали сме много за реновирането на сградата и затова ще обжалваме решението на МС за отнемане на сградата на ул. „Врабча“ 23 по съответния ред, посочва лидерът на партията Делян Пеевски, цитиран в съобщението, предаде БТА.

Сградата на ул. „Врабча“ 23, в която се помещава централата на ДПС, ще бъде прехвърлемна на Националната агенция за приходите (НАП), съобщи на брифинг в Министерския съвет по-рано днес регионалният министър Иван Шишков.

Като национално отговорна парламентарна партия разбираме решението за отнемане на партийната централа на ДПС на ул. „Врабча“ 23 в полза на Националната агенция по приходите, с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната, посочват от ДПС. Те добавят, че ще следят внимателно за този ефект. Смятаме, че е отговорно да се създадат условия за повишаването на приходите в държавния бюджет, още повече, че дадохме своите предложения за промени в Закона за държавния бюджет, с които ще се подобри живота на хората и условията за общините, майките, младите хора и пенсионерите, които очакваме да бъдат подкрепени, допълват от ДПС.

От партията очакват да им предоставена адекватна сграда за партийна централа.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!