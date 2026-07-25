ДПС за проверката на НАП на Иван Демерджиев: Злополучен опит за кризисен пиар

Снимка: Булфото

Като "злополучен опит за кризисен ПР на МВР министъра определиха от ДПС изнесената от НАП информация за проверката на данъчните на Иван Демерджиев.

От пресцентъра на формацията цитират думите на зам.-председателя Хамид Хамид, според който Демерджиев е в паника и кара НАП да го "пере", посочва БНТ.

Хамид поставя въпроса за това какво се случва с имотното състояние на МВР-министъра след 2023 година, до когато са данните на НАП (според данъчните последната ревизионен акт е бил връчен на Иван Демерджиев през 2025 г., бел. ред.).

"А в следващите почти три години до днес? А проверките по подадените сигнали за огромните богатства? Нито дума за 411 имота, за съмнителните схеми за придобиването им, нито за това как са вкарани в регулация, за фирми и семейни схеми. И това са само част от заметените под килима факти и обстоятелства, за които алармирахме СГП по медийни публикации и сигнали на граждани", заявява Хамид Хамид.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!