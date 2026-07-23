ДСБ изключва обща кандидатура с ГЕРБ за президент

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Заместник-председателят на ДСБ и депутат от „Демократична България“ Йордан Иванов предупреди за опасност от „румънски сценарий“ у нас, при който страната влиза в спирала от инфлация и дългове. В предаването „Още от деня“ по БНТ той посочи, че проектът за бюджет предвижда дефицит от 5,7% и капиталова програма за над 9 милиарда евро, която българските компании нямат капацитет да изпълнят. Според народния представител това създава рискове от авансово раздаване на публични средства без реално строителство.

Йордан Иванов поясни, че управляващото мнозинство отказва всички предложения на десницата за намаляване на капиталовите разходи, съкращаване на администрацията и спиране на плащания по проекти без разрешение за строеж. По думите му икономическият растеж в страната се дължи единствено на увеличено потребление на фона на индустриален спад, което води до по-висок внос и допълнителен дефицит.

„Отказват всяко едно наше предложение – за намаляване на капиталовите разходи, да спрат да се правят плащания по капиталови проекти тогава, когато няма разрешение за строеж, за съкращаване на издръжката на администрация. Всичко отказват, което искаме ние“, критикува заместник-председателят на ДСБ. Той допълни, че въпреки че гласуването е насрочено за следващия ден, бюджетът вече може да се счете за приет от мнозинството.

В интервюто си събеседникът коментира и избора на Радан Кънев за нов председател на „Демократи за силна България“. Иванов поздрави победителя в надпреварата и подчерта, че вотът е бил пример за истинско европейско състезание в политическа система, доминирана от лидерски партии, пише dunavmost.com.

„Признавам пред Вас, че все още анализираме причините за това, тъй като ние бяхме разработили дълбока програмна рамка за България. За мен е важно каква част от моята визия за развитие ще намери място във визията на Радан Кънев и на новото национално ръководство“, заяви Иванов. Зам.-председателят добави, че двамата имат сходни виждания за предстоящите местни и президентски избори и продължават да работят в една посока.

Попитан за евентуално общо явяване с десни политически сили на президентските избори, Йордан Иванов категорично изключи възможността за сътрудничество с ГЕРБ, определяйки ги като популистка формация.

„ГЕРБ не са десни. ГЕРБ са популисти. Национална популистка партия, която ту го играеше вдясно, ту го играеше европейци. Затова, когато водим този разговор за партниране с десни политически сили, ГЕРБ автоматично отпадат според мен“, категоричен бе депутатът. Относно евентуалната кандидатура на Андрей Гюров за държавен глава, Иванов отбеляза, че в обществото има очакване следващият президент да бъде независим, но формално решение в партията все още се изчаква.

Редактор "Екип на Петел",

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