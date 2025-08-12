реклама

ДСБ сигнализира: Русия иска да открие Генерално консулство във Варна

12.08.2025 / 13:50 8

Снимка: Булфото

Националното ръководство на „Демократи за силна България“ (ДСБ) настоява правителството незабавно да отхвърли искането на Руската федерация за откриване на Генерално консулство във Варна, определяйки го като опит за „враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект“.

„Получихме данни, че Руската федерация, чрез дипломатическа нота, изпратена от посолството ѝ в София до Министерството на външните работи, е поискала разрешение – под формалния предлог за "процедура на реципрочност" – за откриване на Генерално консулство във Варна“, посочват от ДСБ.

По информация на партията, планът е то да бъде разположено „в бизнес сграда на кръстовището на ул. "Дунав" и ул. "Козлодуй", едва на 200 метра от щаба на Военноморските сили на България“, предава Дарик.

От формацията твърдят, че МВнР вече е изпратило искането за становище в Държавна агенция „Национална сигурност“, но „процесът се бави подозрително, създавайки опасност от т.нар. „мълчаливо съгласие“. 

„Считаме, че това искане представлява откровен опит за враждебно позициониране на оперативна база до стратегически военен обект от колективната система за сигурност на НАТО и не може да бъде допуснато“, категорични са от партията.

ДСБ припомня, че руското консулство във Варна е било затворено през октомври 2023 г., след като година по-рано правителството на Кирил Петков е изгонило 70 руски дипломати и служители, „уличени в дейност, пряко застрашаваща националната сигурност“.

„Днес, в условията на продължаваща кървава агресия срещу Украйна, с България, обявена от Кремъл за „вражеска държава“, и при доказани многократни опити на руските специални служби да използват дипломатическо прикритие за шпионаж и хибридна война, връщането на подобна структура, при това в непосредствена близост до ключова база на силите на НАТО, е директна заплаха за сигурността на държавата и съюзниците ни“, се казва още в позицията.

„Ние, от ПП „Демократи за силна България“, настояваме правителството, в лицето на Министерството на външните работи, незабавно и категорично да отхвърли това искане. Това налага защитата на националната ни сигурност, както и ангажиментите към нашите съюзниците в рамките на алианса“, се казва в заключение.

От ДСБ подчертават, че „всяко друго решение в този случай би представлявало политическа капитулация пред враждебна сила и пряка заплаха за отбранителния потенциал на България и НАТО в Черноморския регион“.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 25 минути)
Рейтинг: 135703 | Одобрение: 15423
От паркетните генерали,лъв без опашка!!!;)НамусенГняв
2
0
kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 493027 | Одобрение: 90027
Навремето, Генерал Атанасов излязъл на среща с готина мацка. През цялото време мълчал като пън. Тогава, хубавицата - решила да поеме инициативата: - Хей, готин! Хайде да играем една игра! Ще ти задам гатанка И ако познаеш верния отговор - печелиш целувка от мене! Готов ли си? Слушай сега! Червено, с бодли и ухае приятно! Що е то? Оня отговорил: - Автомат Калашников! Красавицата поклатила глава: - Не, бе, глупчо! Това е роза! Добре, давам ти втори шанс! Беличко по периферията, жълтичко в средата и расте по поляните! Що е то? Военният отговорил: - Автомат Калашников! Мацката въздъхнала: - Неее! Това е маргаритка! Добре, последна възможност! Зелено, грозно, квака и живее в блатото! Що е то? Офицерът мислил, мислил, пък накрая свил рамене: - Не знам! Красавицата обяснила търпеливо: - Елементарно, бе, човек! Това е жаба! Военният се плеснал по челото: - Брей, вярно, бе! Тъкмо се чудех: какво пък ще прави автомат Калашников в блатото!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
1
Off Road (преди 42 минути)
Рейтинг: 42583 | Одобрение: 9863
Генерал, колкото е генерал Тиквун.
3
1
уйчо (преди 1 час)
Рейтинг: 115226 | Одобрение: 5456
Абе тоз верно ли че е генерал, а па ръси такива простотии??
2
1
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 493027 | Одобрение: 90027
Чудесна идея, одобрявам....Значи Варна няма да е цел за руските ракети....А на който не му харесва, да лапа шнорхела и да далдисва.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 135703 | Одобрение: 15423
Гуцанката ходи на солфеж при Митрофанката!!!;)УсмивкаАнгелче
2
3
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 184524 | Одобрение: -2201
Прекаляваш...нека ти падат. Докато ни обявяват за враг нямат работа тук.А така и така си имат офис при Гуцанката.
2
2
ас (преди 1 час)
Рейтинг: 165686 | Одобрение: 25786
не знам за вас но ас предпочитам 500 нови руски консулства в моя град от колко 1 офис на дсб. и преди да ме разберете предпочитам 50000 атомни бомби да паднат на моя роден дом отколко 1 нов офис на дсб или едно посещение от този дебил.

