ДСК Директ и ДСК смарт са недостъпни в момента.

Ето какво съобщиха от банката вчера:

Докато левът официално остава в историята след 145 години съществуване, банковата система в страната влезе в режим на "технологична миграция". Повечето ПОС терминали, банкомати и мобилни приложения за банкиране ще останат недостъпни или ще работят с прекъсвания до края на 2 януари, а в някои случаи и до 3 януари, съобщиха от Асоциацията на банките в България, цитирани от Investor.bg. От полунощ банкоматите в цялата страна са заредени единствено с евро банкноти.

