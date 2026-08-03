ДСК и УниКредит изнесоха над € 500 млн. в Унгария и Италия

Кадър ДСК

Банките у нас отчетоха рекордна печалба за първото полугодие на 2026 г., става ясно от данни на Българската народна банка (БНБ). Положителният им финансов резултат е 1.08 млрд. евро, с което чупят пореден рекорд в последните години. Най-добър финансов резултат за полугодието отново е постигнала Банка ДСК – 290 млн. евро, а на второ място е УниКредит Булбанк с 263 млн. евро, предаде Медиапул.

На годишна база ръстът на печалбата на системата към юни 2026 г. е 7.2%.

Добрите резултати се дължат на бурния ръст на кредитирането, който на този етап БНБ не смята за проблем. Нетните приходи от лихви за полугодието достигат близо 1.7 млрд. евро, което е ръст от около 19% на годишна база. В същото време при нетните приходи от такси и комисиони подобен ръст няма. Те са се увеличили с едва около 2% до 0.45 млрд. евро към юни 2026 г., но е възможно това да се дължи и на по-високите разходи на банките около въвеждането на еврото.

Междувременно, в последните седмици големите банки обявиха какви дивиденти за акционерите си са разпределили от миналогодишните си печалби.

Лидерът Банка ДСК е разпределила приблизително половината (253 млн. евро) от печалбата си за миналата година (512 млн. евро), което значи, че огромната част от сумата е "изнесена" в Унгария.

УниКредит Булбанк пък е разпределила дивидент от 277 млн. евро (60% от печалбата за 2025 г.), като огромната част от парите са в полза на италианския ѝ собственик. Печалбата на италианската банка у нас миналата година бе 462 млн. евро.

Третата по печалба банка – ОББ, обяви по-консервативен подход и реши, че няма да разпределя дивидент.

"В контекста на предвидения ръст на рисково претеглените активи през 2026 г. и в началото на 2027 г. в резултат от предвидения ръст на кредитния портфейл и планирано придобиване на "ОББ Интерлийз" ЕАД в първото тримесечие на 2027 г. ,на 29.06.2026 г. Общото събрание на акционерите на ОББ взе решение дивидент за 2025 г. да не бъде разпределян, а печалбата на ОББ за 2025 г. да бъде отнесена като неразпределена печалба, тъй като средствата във фонд "Резервен" са достигнали 1/10 от капитала на банката, съгласно чл. 246, ал. 2, т. 1 от Търговския закон, и не е необходимо да се заделят средства в него от печалбата за 2025 г.", съобщиха от ОББ.

Най-големите банки у нас имат миноритарни акционери, които държат под 1% от собствеността им.

Последните пет години са супер успешни за банките от гледна точка на печалбите им. През годината на старта на войната с Украйна (2022 г.) те отчетоха 2.1 млрд. лв. печалба, която през 2024 и 2025 г. достигна 3.6-3.7 млрд. лв., а тази година резултатът за полугодието е леко по-висок дори от миналогодишния.

Редактор "Екип на Петел",

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