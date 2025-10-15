"Да, България“ подава сигнал до МВР, прокуратурата и КПК за изборите в Пазарджик

Снимка: Булфото

Съпредседателите на "Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов подадоха сигнал до вътрешния министър Даниел Митов, Върховна касационна прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията във връзка с множеството сведения, според партията, за купуване на гласове на изборитe за общински съвет в Пазарджик, предава БНР.

От партията настояват институциите да извършат всеобхватна и всестранна проверка за установяване на всички обстоятелства и злоупотреби.

