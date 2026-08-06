"Да, България": Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети.

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Делян Пеевски е заменил частните самолети с обикновени редови полети. За това сигнализираха от "Да, България", публикувайки снимки, на които се вижда как лидерът на ДПС пътува до Истанбул с пътнически полет и прибира багажа си заедно с останалите пътници, предаде Актуално.

"Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети. След скандалите и проверките около частните полети Делян Пеевски, изглежда, е решил да опита нещо почти революционно - да пътува като редови пътник. Според снимки, с които разполагаме, снощи той е бил на борда на полет TK1030 на Turkish Airlines от София до Истанбул. Самолетът е излетял от Терминал 2 в 21:26 ч. и е кацнал в 22:20 ч. - без частен джет, без специална писта и, поне видимо, без обичайните мурафети, като пътник в бизнес класа и само с един охранител", пишат от партията.

"Ореолът на недосегаемост не пада с една снимка от нормален полет"

От ДБ поздравяват лидера на ДПС за това, че най-накрая е решил да се социализира и да се откаже от големия си НСО антураж.

"Няма нищо лошо. Даже е похвално. Време беше Пеевски да се социализира - сред непознати пътници, нормални седалки, кабинен багаж и обща опашка. Значи можело без НСО и частни самолети. Дали Истанбул е крайната спирка, или само транзитна чакалня към някое от емирствата, не знаем. Дубай винаги е възможност", коментират от партията.

ДБ обяче поставя нов въпрос към институциите по казуса - "след като институциите се раздвижиха около частните полети и Сметната палата започна производство по сигнал за възможно несъответствие между декларирани доходи и начин на живот, ще се раздвижи ли и НАП?".

"Защото ореолът на недосегаемост не пада с една снимка от нормален полет. Пада с проверки, документи, произход на средства и реални последици. Нужно е сериозно институционално действие, а не поредната демонстрация само на желание. Но все пак - добре дошъл сред редовите пътници, г-н Пеевски. Следващата спирка може да бъде като изряден данъкоплатец и понесъл отговорността за корупционното си поведение политик", завършва позицията на "Да, България".

Редактор "Екип на Петел",

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