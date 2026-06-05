"Да, България": Внасяме искане за освобождаване на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров

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Внасяме искане за освобождаване на подуправителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Момчил Мавров, който според медийни публикации е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване. Това съобщи Ивайло Мирчев от „Демократична България“ (ДБ) в кулоарите на парламента.

Във връзка с аргументите за корупционните практики, Божидар Божанов от ДБ каза, че подуправителят на НЗОК е бил с отнети от настоящия управител правомощия „именно поради такива нарушения. По време на процедурата в Народното събрание бе изискан докладът на директора на НЗОК, на база на който е отнел правомощията“, каза Божанов, цитиран от БТА. Друг пример той даде с надценяване на услуги за информационни технологии и осуетяване на проверки в районните здравноосигурителни каси в Пазарджик и Пловдив.

„Смяната на модела, за който това управление дойде и с тази голяма претенция получи голяма подкрепа, на този етап не се случва. Емблематично това може да се види в здравеопазването, където хората, които бяха символ на този модел, продължават да са на ключови позиции“, каза Ивайло Мирчев.

В указа на президента има допусната грешка при изчисление на квотите, каза още Божанов по повод решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). „Досега никога не сме стигали до хипотезата, в която една партия има повече от половината места в Народното събрание, а пък Изборният кодекс ограничава тя да има повече от половината членове в ЦИК. Тази процедура не е прилагана досега и в президентството са допуснали грешка. Ние изпратихме официално писмо, посочвайки проблемите при прилагането на тази методика“, каза Божанов и допълни, че квотите в момента са две за ДПС и две за ПП-ДБ, а ако бъде коригирано както трябва, ще стане три за ПП-ДБ (една за ПП и две за ДБ) и една за ДПС. Настояваме президента да коригира указа, каза Божанов.

Редактор "Екип на Петел",

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