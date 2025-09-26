Да помогнем на Йоана

Кадър Нова тв

Сумата, необходима за лечението, е непосилна за семейството ѝ Малката Йоана премина през много тежки изпитания още от най-ранна възраст - 28 вливки химиотерапия с диагноза ембрионален рабдомиосарком, 12 операции на крачето заради онкологичното заболяване, много болка и безброй безсънни нощи.

Днес пред семейството ѝ стои шансът, който може да промени живота ѝ завинаги – сложна операция на крака, благодарение на която тя ще може да се движи свободно и да има детство, каквото заслужава. Ако тази операция не се извърши, последствията ще бъдат необратими за нея, след време няма да може да се постави апарат на Илизаров, за да продължи удължаването на левия крак, което ще доведе до невъзможността никога да не се изравни с другия.

Но цената на тази надежда е огромна – 170 000 евро. Сума, непосилна за семейството, но постижима, ако обединим сили.

Всеки, който желае и има възможност да помогне, може да го направи с дарение през платформата на Павел Андреев .

