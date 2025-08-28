Да помогнем на децата от ОУ "Добри Чинтулов" във Варна да отидат на Световното по волейбол в Китай

Кадър pavelandreev.org/

Стартира кампания за набиране на средства за отбора на ОУ "Добри Чинтулов", гр.Варна. Децата са класирани за световното първенство по волейбол в Китай.

Ето и техния призив:

Обръщаме се към Вас с огромна надежда и вяра в доброто!

Волейболният отбор на момичетата от ОУ " Добри Чинтулов" - гр. Варна, възрастова група 2010-2013 г. получи честта да представлява България на Световните ученически игри по волейбол U15, които ще се проведат от 04 до 13.12.2025 г. в град Шанлуо, Китай. Този шанс е признание за труда, постоянството и борбения дух на нашите момичета, които вече години наред носят гордост на училището, Варна и страната.

Вицешампиони във финалите на Републиканско първенство по волейбол момичета 2024/2025 г. в гр. Етрополе

Първо място в Зоналните ученически игри по волейбол за момичета V – VII клас 2023/2024 и 2024/2025

Първо място в Областно първенство на „Ученически игри“- Варна 2023/2024 и 2024/2025

Първо място в Общински ученически игри – Варна по волейбол за момичета V-VII клас 2023/2024 и 2024/2025

Първо място в „Ученическа купа Варна“ – 2025 г. по волейбол за момичета V-VII клас, Първо място в „Ученическа купа Варна“ – 2024 г. по волейбол за момичета V-VII клас, Първо място в „Ученическа купа Варна“ – 2023 г. по волейбол за момичета V-VII клас

Победители в Национална верига по детски волейбол “Малки великани” – 2024/2025

Всички тези победи са постигнати с много труд, дисциплина и мечти - мечти, които сега могат да се сбъднат на световната сцена. За да може отборът да участва в първенството е необходима сумата от 29 263 евро, която покрива разходи за транспорт, настаняване и дневни за 13 души ( 10 състезателки, давама ръководители и един съдия) . За едно училище, както и за родителите това е непосилно бреме, но за децата този шанс е безценен - той означава да изживеят една сбъдната мечта, да защитят честта на България и да покажат, че упоритостта и вярата в себе си винаги водят до успех.

Сърдечно Ви молим да подкрепите нашия отбор и да станете част от този път към световния спортен връх! Вашата помощ ще остави траен отпечатък в сърцата на децата, ще им вдъхне увереност и ще покаже, че когато има хора с големи сърца, мечтите се сбъдват!

С дълбока благодарност и уважение Отбор шампиони и горди родители!

Подкрепа може да направите в линка https://pavelandreev.org/bg/campaign/zaedno-km-svetovnoto

