Да превърнеш визията в реалност: Търговската функция като двигател на промяната

Във Филип Морис България стратегиите никога не остават само на хартия – те оживяват на пазара благодарение на хора като Георги Иванов. Като Business Builder, той е част от търговския екип в компанията, който стои зад реалната трансформация на индустрията – от традиционен модел към бъдеще без дим.

Георги е едно от лицата на кампанията „Поеми по нов път“ – инициатива, която представя хората, движещи бизнеса напред, и търси нови таланти, които искат не просто работа, а смисъл, развитие и принадлежност. В компания, сертифицирана като Top Employer вече девета поредна година, той намира не само професионални възможности, но и среда, в която личният принос има значение.

Какво означава за вас да ролята на Business Builder във Филип Морис България?

Това е роля, която изисква визия, гъвкавост и постоянна готовност за действие. Всеки ден е различен. За мен това не е просто позиция, а възможност да бъда част от промяната, която компанията води – и да я правя реална на терен.

Какво ви вдъхновява в работата ви?

Вдъхновява ме усещането, че съм част от нещо по-голямо. Кампанията „Поеми по нов път“ е точно това – покана към хората да се включат в трансформацията на индустрията. Когато виждаш, че усилията ти водят до реална промяна – в нагласите, в избора на бизнес партньори, в начина, по който се прави бизнес – това ти дава смисъл.

Кои са най-важните качества за успех в търговската функция?

Способността да слушаш, да се адаптираш и да действаш с увереност. Пазарът се променя постоянно, бизнес партньорите очакват повече, а конкуренцията е силна. Успешният търговец е този, който умее да изгражда доверие и да предлага решения, които имат стойност.

Какво ви кара да останете в компанията?

Последователността и визията. Във Филип Морис България виждам как всяка стъпка е част от по-голям план – и как този план се реализира с грижа към хората. Оставам, защото тук не просто работя – тук уча, развивам се и усещам, че съм част от кауза.

Какво бихте казали на някой, който обмисля да се присъедини към екипа?

Ако търсиш работа с мисия, място за растеж и екип, който те подкрепя – това е твоят път.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.

