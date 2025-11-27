Дачев: Ако някой пипне "Лукойл", мъртъв е. Цялата държава ще ни затрият

Кадър Нова тв

"Няма от какво да се уплаши властта. И най-слабата държава е по-силна от целия бизнес. Написали сме изчерпателно какво трябва да се промени и с какво да бъде заменено. Знаете как гласуват предприемачите - бягат", заяви предприемачът и заместник.-председател на БТПП Красимир Дачев пред Bulgaria ON AIR, коментирайки изтегления от управляващите Бюджет 2026.

По думите му само с това, че се казва, че се вдига данък "Дивидент", от България до септември са излезли 1 млрд. евро.

"Дъщерните фирми на чужди компании дават заеми на своите фирми майки, извън тези 5 млрд. лв., които устойчиво излизат от България и се пласират при по-изгодни пласменти в други европейски страни", обяснява Дачев в "Денят ON AIR".

Предприемачът даде негативни примери с Норвегия и Великобритания, които са изгонили чуждестранния бизнес с лоша държавна политика. "Старите хора са казали: Умните хора се учат от чуждите грешки, глупавите - от своите", отбеляза Дачев.

Той бе категоричен, че не може по този начин "да се разпореждаш с такъв печеливш бизнес". Според него очевидно държавата не е добър стопанин. "Държавата има афинитет тя да взима и да управлява. Политици работят от името на държавата. Народното събрание ги гласува тези закони, става групова безотговорност", анализира Дачев.

По думите му "нашите хора виждат само върха на айсберга, а работата е много дебела". "Ако някой пипне "Лукойл", мъртъв е. Цялата държава ще ни затрият. Много е голям международният интерес", предупреди Дачев.

"Ако някой си мисли, че по български: "Аз ще ти открадна бизнеса", просто не става така. България има тежки ангажименти по международни договори. Много хубаво направиха, че назначиха Спецов за особен управител - той е сложен там да управлява финансовите потоци. Идеалният човек е той. Вече е познат в тази среда. Работата той ще си я свърши, но да не пипа повече", разясни гостът. Дачев добави, че България има опит с арбитражите, но в случая е много опасно.

"Арестуваха Nexo (НЕКСО) и тръгнаха да съдят България за 3 млрд. долара. ЧЕЗ съди в момента държавата, че не е дала условия да си развие бизнеса", даде примери той.

