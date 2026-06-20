Дачков: Усещането е, че Пеевски си живее добре. Спокоен е в НС, понякога спасява кворума

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"Ако не закачат Делян Пеевски, той няма защо да клати мнозинството. Ако не тръгнат да го преследват съдебно, не виждам причина да го разклаща, а и няма и ресурс".

Това заяви пред БНР журналистът Явор Дачков.

Според него обаче ако това се случи, ще има разочаровани. Но Дачков е на мнение, че досега Радев умело е върнал онези хора, които са били разочаровани от предизборната му кампания. По думите му засега Радев стои много добре.

"Световната политика стана комикс. Всичко стана пиар и всичко стана на думи. В този виртуален свят по-скоро се гледа какво говориш, после хората забравят да гледат какво вършиш. Мисля, че Радев не е такъв тип политик и човек. Надявам се той да стигне до някаква дълбочина и същинска промяна на българската политика, а това става през търсене на отговорност и много спешни, радикални реформи в сектори, в които изтичат пари. Засега всичко изглежда плахо. Има стъпки в правилната посока, има грешки, има странни кадрови решения, но като че ли тази енергия, която беше дадена с това масово гласуване за ПБ, леко спада", коментира той в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

За журналиста е много интересно дали ще бъде изолиран Делян Пеевски от властта, за да може да се говори за истинска промяна. Засега това не личи да е така, подчерта той. Според него усещането е, че Пеевски си живее добре:

"Той влиза в НС спокоен, понякога спасява кворума".

Хората гласуваха и ясно казаха какво искат, напомни Явор Дачков и уточни, че тук не става въпрос за саморазправа и отмъщение, но трябва да се види и по подбора на кадри, че времето на Пеевски изтича.

"Радев е системен и методичен играч и това ще го направи бавно, лека полека. Това може да свърши повече работа, но е дългосрочно. Затова е много важна промяната в съдебната власт. Трябва да се прави методично и бавно, но поне да се дават знаци, че нещо се постига. /.../ Не говорим просто срещу Пеевски - хората дадоха мандат за промяна. Ще трябва да бъде показан друг модел".

По думите му Делян Пеевски е разкарал остриетата си, за да не дава никакъв повод на Радев да започва остра игра срещу него:

"Това е тактика за оцеляване. Той не иска да дразни, не иска да се говори за него, не иска да е в центъра на общественото внимание. Но от друга страна Радев е спечелил мандат и едно от нещата, които трябва да направи, е най-накрая в България да се потърси отговорност за някакви престъпления и безобразия, безхаберия на властта".

Според него именно това е голямото изкушение на сегашните:

"Те вече са взели властта, сега няма да се занимават с това да търсят отговорност, защото те управляват, ще вземат някакви може би потоци на Пеевски и Борисов, ще ги пренасочат към свои хора и всичко ще си тръгне по старому. Това е най-големият риск и аз от това се опасявам. Задачата на Радев е да не им позволява. Ако повторят грешката на Пеевски, ще свършат като него. В България наистина има шанс нещо да се промени".

"ПБ има 131 депутати и на практика никаква опозиция. Не виждам как в следващата година до местните избори нещо сериозно ще застраши властта му, което пък ще успокои ПБ да не правят реформи, което ще е най-голямата грешка", коментира журналистът.

"Всички идват с идеята за прозрачност, но съм скептичен от гледна точка на опита. Всяка нова власт започва по един и същи начин, обявява заплатите на предишните, коли и т.н. и след това всичко тръгва по старому. Дано този път не е така. Трябва да се тръгне от наказанията, т.е. тези, които нарушават правилата, да видят, че има някаква санкция. Това, че ние знаем, че някъде отиват някакви пари, че някой ги е откраднал и не му правим нищо на него - не виждам смисъл. Играчите в големите проекти са едни и същи. Те ще продължават да са същите. Видяхте какво стана с боклука в София - кметът обяви война на мафията и накрая пак опря до едни стари играчи", даде пример той.

Според него този манталитет трябва да се преодолее. Това правителство има огромно мнозинство и може да направи каквото си иска, подчерта той.

"Самата ПБ като че ли не очакваше, че ще има такова голямо мнозинство. Вместо да тръгне ударно, тръгва колебливо и плахо. Не направиш ли нещо в първите 3-4 месеца, след това инерцията те убива. А те получиха мандат за голяма промяна".

Според него премиерът Румен Радев може да контролира парламентарната си група:

"Той ще намери начин да го направи - има дисциплина, организация, работохолизъм. Друг е въпросът дали може да огрее навсякъде. Освен това е грешно да се чака всичко от един човек. Това има и плюсове, и минуси. Мисля, че Радев ще се нагърби с тази работа, но ще отнеме доста време и ще е трудно".

Той отбеляза обаче, че начело са министри не със силна политическа или експертна окраска, а хора от средно ниво, които са изпълнители по-скоро. Това не са хора, които сами вземат политически решения или са готови на смели реформаторски действия, категоричен бе журналистът.

Относно оттеглянето на Делян Добрев от парламента, Явор Дачков коментира: "Няма политик, който иска да отстъпи път на младите".

Има вътрешни искри, смята той и обясни: "Като не са на власт, започват да се изострят вътрешните им кавги и караници".

По думите му ГЕРБ се крепи само на Бойко Борисов и на кметовете. Ако Борисов не е лидер, партията няма да просъществува дълго, смята журналистът.

"Проблемът на България не е само в главата, а и в тялото. Не очаквам революционни промени. Манталитетът е такъв, тези хора са такива. Няма много хора, които могат да вършат много работа в политика и в управление. Някои ще минат към ПБ, ще има нови лица. Но общо взето това ще бъде сисистемата", изказа мнението си той и не изключи възможността след години да говорим за модела "Радев". "При толкова голяма власт изкушението е огромно", обясни той.

Президентските избори

Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев не успя да обясни защо напуска, казаното от него бяха общи приказки, коментира още Дачков. Според него Румен Радев го е изиграл много добре политически:

"Той знаеше, че Кандев е популярен и че градската десница го харесва и малко го смачка, като го остави като главен секретар, не му даде възможност да се развихри политически. Колкото повече наближават президентските избори, толкова повече стоенето на Кандев като главен секретар обезсилва политическото влияние. Затова той беше принуден сам да направи този театрален жест и да излезе, защото иначе щеше да се маргинализира под шапката на вътрешния министър. По-голямата интрига е, че самото ПП и ДБ нямат еднакво мнение как да се явят като президентска двойка. Гюров и Кандев искат да се явят като инициативен комитет, подкрепени от партиите. Не виждам обаче коя друга двойка би могла да излъчи тази общност, защото тази двойка засега е популярна".

Според него обаче е възможно да избухнат и скандали в тази посока.

"Не мисля, че те си вярват, че могат да спечелят", отбеляза журналистът. Според него успехът им ще е да стигнат до балотаж. Около Гюров и Кандев тогава може да бъде сформирано ново лидерство в дясно, изказа мнението си той.

Явор Дачков е сигурен, че Радев ще спечели тези избори. Според него той ще заложи на Илияна Йотова като негов кандидат. Тя беше много лоялна на Радев във всичките години, обясни той.

"Много трудно ще бъде някой външен играч да спечели. Това не е въпрос на личности, а на партийни гласове. Не виждам кой може да победи Йотова".

По думите му един от рисковете, който Радев ще поеме с нея, е да няма напълно послушен президент. Тя е много опитен политик и познава добре как работят механизмите, напомни той, но подчерта, че тя няма да бъде деструктивна спрямо премиера, след като стане президент. Той не изключва възможността Йотова да налага вето на определени решения.

Дачков не мисли, че ДПС може да си върне формата, в която беше преди. Според него Пеевски е направил груба грешка, когато напусна Доган и е пожелал сам да излезе като легитимен лидер. Според него ДПС ще спихва.

А за ГЕРБ журналистът посочи, че партията вероятно ще издигне собствен кандидат за президентските избори, за да сплоти редиците си. Според него обаче това няма да е Борисов:

"Не мисля, че Борисов се е явявал някога на избори, без да знае, че ще ги спечели предварително. Няма как да стане".

По думите му е трудно някой да се навие да стане кандидат, защото ще знае, че отива обречен на неуспех и че партията се разпада. Според него това ще позволи на ПП-ДБ да отиде на балотаж.

Редактор "Екип на Петел",

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