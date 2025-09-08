Дадоха 82 контрабандни монети на РИМ – София с научна цел

Снимки: Агенция "Митници"

Агенция "Митници" предостави безвъзмездно на Министерство на културата задържани от митническите служители 82 контрабандни монети. Те бяха предадени в Научно-спомагателния фонд на Регионален исторически музей – София, съгласно становището на министъра на културата.

Монетите са отнети в полза на държавата след приключило наказателно производство. Те представляват майсторски изработени фалшификати на ценни антични монети от IV вeк преди Христа. Задържани са на 2 април 2015 г. на столичното летище от митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика“ в Митница София. Монетите са открити в багажа на български гражданин, който е опитал да ги изнесе нелегално от страната, съобщават от Агенция "Митници".

Установено е, че монетите са изработени от сплав, в която преобладава сребро. Те изобразяват тетрадрахми с името на цар Филип II Македонски, сечени през периода 359 - 336 г. пр. Хр. в монетарниците на античните градове Пела и Амфиполис.

Според извършената петорна експертиза от вещи лица, монетите са изработени с голямо майсторство съвременни фалшификати, които възпроизвеждат всички белези, тегло и размери на автентичните монети от IV в. пр. Хр. Те са състарени и покрити с изкуствена патина и трудно се разграничават от оригиналните антични монети.

