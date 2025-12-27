Дълга опашка пред Народния театър за поклонение пред Георги Йорданов

Булфото

Десетки хора се събраха днес на поклонение пред бившия министър на културата Георги Йорданов (1934-2025) в сградата на Народния театър "Иван Вазов". Това предаде БТА.

Сред дошлите да отдадат почит към Йорданов бяха председателят на Националния съвет на БСП и вицепремиер в оставка Атанас Зафиров, президентът на Република България в периода 2002 – 2012 г., Георги Първанов, председателят на групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков, конституционният съдия Янаки Стоилов, председателят на Съюза на българските писатели (СБП) Боян Ангелов, както и политици, писатели, музиканти и много други представители на академичната и културната общност.

В рамките на поклонението акад. Иван Гранитски прочете съболезнователно слово, изпратено от президента на Република България Румен Радев. "Георги Йорданов беше родолюбец, ерудит, но също и скромен човек, който осъзнаваше ключовата роля на образованието и културата за обществото. Неуморно отстояваше значението им и насърчаваше техния напредък през целия си професионален и житейски път", се посочва в словото на президента. В него се отбелязва, че Георги Йорданов е достоен държавник и личност с високозначим обществен принос към утвърждаването на съвременния облик и международния престиж на българската култура, наука и просвета.

