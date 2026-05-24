Дългоочаквано, изстрадано, заслужено: Арсенал приключи по шампионски и спечели титлата

кадър: Диема Спорт

Първенецът Арсенал приключи паметния си сезон в Премиър лийг с успех с 2:1 над Кристъл Палас като гост. Така “топчиите” завършват кампанията с 85 точки от 38 мача - със седем повече от Манчестър Сити. След края на двубоя тимът на Микел Артета вдигна и титлата.

През следващия уикенд пък на Арсенал предстои и финал в Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен (30 май).

Двубоят на “Селхърст Парк” беше без значение и за двата тима, които видимо мислеха за предстоящите им финали в Европа, където в сряда Палас го очаква битка с Райо Валекано в Лига на конференциите. По тази причина и двамата мениджъри дадоха почивка на повечето си титуляри, предаде Sportal.bg.

От това се възползва Габриел Жезус, който първи беше точен за гостите в 42-рата минута. В 48-ата се разписа и Нони Мадуеке. И все пак Арсенал за малко да изпусне победата, защото 89-ата Жан-Филип Матета върна един гол за Палас, а малко след него и шут на Йереми Пино спря в мрежата, но в случая беше маркирана засада.

По традиция преди началото домакините направиха шпалир на златните медалисти.

Арсенал започна по-силно срещата и набързо създаде няколко опасности. В 11-тата Габриел Жезус дори излезе сам срещу вратаря, но не успя да го преодолее.

"Орлите" отговориха в 15-ата, когато Кепа спаси чист гол след засичане на Муньос.

После играта и на двата отбора продължи да бъде активна, но с доста брак и липса на положения. Това продължи до 42-рата, когато Жезус вкара за Арсенал след асистенция на Мартинели.

На почивката Аретата пусна Салиба и Хавертц, като на германеца му трябваха само три минути да асистира на Мадуеке за 2:0.

След този гол футболистите на Арсенал заиграха по-спокойно и дори оставяха за по-дълго противника да владее топката, без да му позволява да създава положения.

Интересно отново стана чак в 74-тата, когато Хавертц пропусна да реализира за 3:0. Късмет нямаше и Микел Мерино в 80-ата.

И както всичко изглеждаше решено и привържениците чакаха да видят как "топчиите" ще вдигнат трофея, изведнъж интригата се върна. В 89-ата Матета намали с попадение за 1:2.

След това домакините продължиха да атакуват и друга резерва - Йереми Пино, стреля, след което топката спря в мрежата за това, което трябваше да бъде 2:2. Все пак се намесиха съдиите, които видяха засада на Гесан и съответно не признаха гола.

