"ДаллБогг: Живот и здраве": Часове след оставката на кабинета КФН ни задължи да вдигнем цените на застраховките

Пиксабей

Два часа и половина след като правителството на Росен Желязков обяви оставка вчера (11 декември), застрахователното дружество "ДаллБогг: Живот и здраве" е получило процедура от Комисията за финансов надзор (КФН) да вдигне цените на застраховките, твърди компанията. Един от двамата изпълнителни директори на "ДаллБогг" проф. Тони Веков излезе с отворено писмо, като посочи, че председателят на КФН Васил Големански, "издигнат от ГЕРБ" и избран от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и "ДПС-Ново начало", и зам.-председателят на комисията Пламен Данаилов (бивш депутат от ИТН) "задължават ДаллБогг, най-големия български застраховател, да вдигне цените на застраховките", предаде Актуално

Според компанията Големански и Данаилов също така "разпространяват твърдения", че това идва "най-отгоре".

"Каква може да е целта, независимо от техните скалъпени "страхове" за финансови затруднения, които заедно с явни манипулации, разпространяват вече 8 месеца? Дали това е началото на хаоса, за който вчера говори ИТН? Дали това е началото на хиперинфлацията, с която се плашат хората след оставката на правителството?", пита проф. Тони Веков.

"Ние сме силно против подобен фарс, създаден чрез продължителен административен произвол и злоупотреба с надзорни правомощия на държавен регулатор. В европейска България няма място – отдавна – за подобни поръчкови практики и болшевишки интервенции в пазарните отношения", твърди той в позицията си.

"ДаллБогг" иска оставки на председателя и зам.-председателя на КФН

Веков призовава и за оставка на Васил Големански и Пламен Данаилов от КФН, обръщайки се към лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Г-н Борисов, моля, вземете и гласувайте в Народното събрание оставките на Големански и Данаилов, които организират вмешателство в работата на други държавни органи и сдружения, упражняват некомпетентно и вредоносно за гражданите регулаторната си власт и разрушават финансовата стабилност в страната на прага на еврозоната", гласи призивът на изпълнителния директор на компанията.

От Комисията за финансов надзор все още не са коментирали.

Споровете на компанията с КФН

Припомняме, че през октомври Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова забрана на застрахователя "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз. От регулатора добавяха, че срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

КФН уточняваше, че забраната не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната.

На 1 юли тази година на дружеството беше наложена забрана да сключва застрахователни договори, да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност, при условията на свободата на предоставяне на услуги по всички класове застраховки. Действието на мярката беше за три месеца.

Въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, констатираха от КФН през октомври.

От регулатора посочваха, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други държави членки - Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, в засилено сътрудничество с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Припомниха и забрани за дейност от Румъния и Полша.

Никога досега КФН не е прилагала "толкова силно ограничителни и диспропорционални мерки към български застраховател, камо ли към най-големия български застраховател", коментираха тогава за Actualno.com от "ДаллБогг: Живот и здраве".

Платформата на EIOPA за "ДаллБогг" е дълбоко засекретена и до разкриването на съдържанието ѝ относно "ДаллБогг", остава впечатлението за заговор срещу най-големия български застраховател", подчертаваха от дружеството.

В началото на декември Тихомир Т. Каменов - нов акционер в застрахователното дружество "ДаллБогг: Живот и здраве", който е студент по право и икономика в Universität St. Gallen и Harvard University, отправи остри критики към Комисията за финансов надзор, намеквайки за заговор срещу компанията. Той се обърна с писмо към зам.-председателя на КФН Деница Величкова с думите, че е "въвлечена в административен произвол, който, по мое убеждение, се координира от председателя г-н (Васил) Големански, зам.-председателя г-н (Пламен) Данаилов и служители под тяхно ръководство".

"Тези действия създават впечатление пред политическите институции и обществото в България, че кампанията срещу застрахователя се осъществява по настояване или под ръководството на EIOPA (Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване). Познавам и съм разговарял лично с председателката на EIOPA, г-жа Петра Хилкема, и съм убеден, че тя нито е давала указания, нито има правомощия да се намесва в дейността на други национални органи като Търговския регистър към Министерството на правосъдието, Българската фондова борса или Централния депозитар", написа Каменов.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!