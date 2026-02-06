Дамян Йорданов удължи договора си със Спартак

Снимка ФБ

Един от основните футболисти на Спартак подписа нов контракт с клуба.

Ето и официалното съобщение на страницата на "соколите" във Фейсбук:

По-малко от ден преди варненското дерби имаме чудесни новини!

Спартак Варна и Дамян Йорданов предподписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до средата на сезон 2027/2028.

Заедно гледаме уверено напред, с амбиция за развитие и още поводи за гордост за клуба и неговите привърженици.

Успех, Дамян!

Само Спартак!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!