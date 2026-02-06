Дамян Йорданов удължи договора си със Спартак
Снимка ФБ
Един от основните футболисти на Спартак подписа нов контракт с клуба.
Ето и официалното съобщение на страницата на "соколите" във Фейсбук:
По-малко от ден преди варненското дерби имаме чудесни новини!
Спартак Варна и Дамян Йорданов предподписаха нов договор, който ще задържи футболиста в клуба до средата на сезон 2027/2028.
Заедно гледаме уверено напред, с амбиция за развитие и още поводи за гордост за клуба и неговите привърженици.
Успех, Дамян!
Само Спартак!
