Дамянова: Приоритет на министър Демерджиев е личният му рейтинг, не работата на МВР

Снимка: Булфото

Министерството на вътрешните работи раздава осъдителни присъди по същество, но не успява да събере доказателства по тежки престъпления като гонката на „Челопешко шосе“, при която загинаха невинни хора. Това коментира ПР експертът Диана Дамянова в публикация във фейсбук.

Според нея приоритет на вътрешния министър Иван Демерджиев е личният му рейтинг, „съпроводен с обвинения, които МВР няма право да раздава“. Коментарът ѝ е по повод изслушването на министъра в Народното събрание на 3 юли, по време на което той засегна полетите на депутата от ДПС Делян Пеевски до Дубай.

По-късно Пеевски заяви, че това е намеса в личния му живот и пътуванията му не са платени с държавни пари.

Междувременно адвокатът на Пеевски – Хамид Хамид, е подал сигнал до Софийската градска прокуратура, посочва Евроком. В него се настоява за проверка дали структури на МВР, включително и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), са събирали незаконно сведения за лидера на ДПС – справки, проверки, оперативни действия или проследяване.

В сигнала се посочва, че от изявленията на Демерджиев може да се направи извод, че директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков е разпоредил или допуснал събирането на информация за полетите, маршрутите, местонахождението и придружителите на Делян Пеевски. Проверката трябва да установи дали за тези действия, включително и за евентуално използване на специални разузнавателни средства, е имало законово основание.

Редактор "Екип на Петел",

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