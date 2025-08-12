Данъчен получи условна присъда за подкуп от 15 хиляди лева

Булфото

Върховният касационен съд (ВКС) промени ефективната присъда на данъчния инспектор Любомир Савов и я замени с условна за срок от 3 години. Освен това глобата му беше намалена от 15 000 лева на 10 000 лева. Новината съобщи специализираният правен сайт Lex.bg.

Савов, главен инспектор в Националната агенция за приходите (НАП), беше заловен с белязани 15 000 лева при антикорупционна операция през есента на 2018 г.

Това била първата вноска от поискан подкуп на обща стойност 45 000 лева. Бизнесменът Огнян Огнянов сигнализирал, че инспекторът му поискал пари, а впоследствие били записани разговорите между двамата.

Според обвинението Савов е бил част от ревизионен екип, проверяващ фирмата на Огнянов. На среща с бизнесмена инспекторът заявил, че има несъответствия в документите и че ще бъде съставен акт за над 1 милион лева. След това намекнал, че актът няма да бъде издаден, ако получи определена сума. На срещата присъствала и друга служителка на НАП, която по-късно казала, че е изненадана от думите на колегата си.

По изключение иска 15 000 лева

В разговорите, записани със специални разузнавателни средства, Савов обяснявал, че обичайно вземали 8% от стойността на акта като подкуп, но в този случай искат по 15 000 лева за всеки от тримата участници в проверката. Договорката била сумата да се изплати на три транша, преди издаването на окончателния ревизионен акт в началото на 2019 г.

През 2023 г. Софийският градски съд осъди Савов на 4 години ефективен затвор и глоба от 15 000 лева, а друга служителка от екипа – условно на 3 години. Софийският апелативен съд потвърди присъдата на Савов, но оправда колежката му поради липса на доказателства.

ВКС аргументира решението си с тежкото здравословно състояние на Савов, чистото му съдебно минало и факта, че делото е продължило повече от 6 години. Според съда самото протичане на процеса е имало възпитателен ефект. Съдиите отбелязват, че Савов няма други криминални прояви, има семейство и добро социално обкръжение, което прави условната присъда справедливо наказание.

