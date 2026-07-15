Данъчната тежест върху доходите у нас е сред най-ниските в Европейския съюз

Пекселс

България е една от страните в Европейския съюз, в които държавата удържа най-малък процент от доходите за данъци и осигуровки. Въпреки това, нетната средна годишна заплата остава една от двете най-ниски в общността, макар да бележи значителен ръст на фона на останалите. Какъв е нейният размер и каква част от парите, които изработваме, прибираме в джоба си посочи в анализ Нова телевизия.

Ако съответната държава на средностатистическия европеец удържа близо една трета от това, което той изработи, у нас тя удържа малко над една пета. Разликите между отделните страни са значителни. Най-сериозен е процентът данъци и задължителни осигуровки при съседите ни от Румъния – 41%. Близо до 40% са и литовците. Страната ни е сред последните 7 в общата класация, а най-малък дял на данъчната тежест върху доходите имат другите наши съседи от Гърция, както и Кипър. Съответно 17 и 15%.

Това е ако говорим за един възрастен, който няма деца. Децата обаче намаляват данъчната тежест. Когато става въпрос за двойка с две деца, в която и двамата работят, процента у нас пада от 22 и половина до 20. Ако в семейството с 2 деца обаче работи само единият родител, данъчната тежест върху него спада до 14%. Най-значителен е този спад в Германия, а в държави като Полша и Гърция, процентът е даже отрицателен. Това означава, че дори след удръжките, нетният доход в тези семейства надвишава брутния, което е възможно благодарение на семейни помощи и данъчни облекчения.

След всички данъци и осигуровки, средната годишна заплата в Европейския съюз се стопява с 11 хиляди евро и става близо 27 хиляди – два пъти по-висока от нашата. Недостижима остава годишната заплата в Люксембург – 80 500, въпреки че чиста тя спада до 54 хиляди, което вече я доближава до ирландската. И ето тук виждаме ясно ролята на данъчната тежест. Въпреки че е с брутна заплата по-висока със 7 хиляди евро от тази в Ирландия, след удръжките, нетната заплата в Дания става с 2 хиляди евро по-ниска от ирландската нетна. Подобна е ситуацията и в края на класацията, където сме ние. Нашата брутна заплата е най-ниската в Европейския съюз, но след удръжките, изпреварва тази в Унгария и значително се доближава до тази в Румъния, която се намира една позиция пред нас.

А ето и как се движи средната годишна заплата през последните няколко години. У нас брутната се покачва всяка година – така от 11 900 евро през 2022 г., през миналата година тя е близо 16 800. В страните от Европейския съюз също се наблюдава ръст, но без последната година, когато бележи спад до стойности близки до тези от 2023 г., когато е в размер на малко повече от 37 800 евро.

Разходите за труд не спират да се покачват. Заключението е това. В Европа плавно – с 4% за първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на миналата. В България – с доста повече, 13%. Това ни печели второ място по годишен ръст на разходите за труд след Унгария и една позиция пред Хърватия.

Редактор "Екип на Петел",

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