Дани Каназирева пожела на хората ЧНГ, облечена като ангел

Кадър Фб

Едно от емблематичните лица на ГЕРБ и българската правосъдна система направи голямо впечатление на Нова година.

Съдия Дани Каназирева от ГЕРБ пожела на хората Честита Нова година, облечена като ангел, пише политологът Теодор Славев.

Ето и неговия анализ:

"Чантата, която наподобява чантата Andiamo на Bottega Veneta, се продава само за 3000 евро и демонстрира скромността на съдийката, но също така и големия потенциал на еврото - сега европейската валута на България. Някои хейтъри ще кажат, че това е много материалистично, но скъпият аксесоар допълнително подчертава правните познания и професионалния интегритет на магистрата."

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!