Дани Милев: Аз съм оптимист за изкуствения интелект

Музикантът Дани Милев разказа интересна случка в „Пресечна точка” по Нова телевизия. В таксито към студиото, той разговарял с водача му, който споделил, че притеснен от алгоритмите в интернет и социалните мрежи, които му предлагат неща, за които само си е помислил и сякаш следят всичко, което прави.

Това са неща, с които трябва да свикнем и да се научим да използваме, заяви композиторът. Той допълни, че не е притеснен за бъдещето заради разрастването на изкуствения интелект.

„Европа е хубаво място за живеене. България също!”, категоричен беше Дани Милев.

