Дани Милев: Скоро няма да има нови звезди като Майкъл Джексън и Мадона

Темата за острите критики на новите носители на наградите „Грами”, които без изключение се изказаха против емиграционната политика на американския президент Доналд Тръмп, намери място в коментарното предаване по Нова телевизия „Пресечна точка”. Един от участниците, журналистът Юри Велев заяви, че е естествено поп звездите да имат гражданска позиция и да я изразяват, но подчерта, че това не са звезди от ранга на Мадона и Майкъл Джексън и няма как позицията им да тежи като тяхната.

Композиторът Дани Милев, който също е седмичен коментатор в предаването, веднага взе позиция по темата. Той заяви, че скоро няма да видим нови звезди като споменатите и обясни защо.

„Самите звезди се превръщат в институции, което не се харесва на музикалните компании”, каза Милев. Музикантът допълни, че това е причината музикалният бизнес да предпочита да лансира „еднодневки”, да печели бързо от тях и да ги сменя с нови такива.

