Дани Милев за случая с трите трупа: Всички знаят, че нещо се скрива

Музикантът Дани Милев коментира в „Пресечна точка” по Нова телевизия, че не иска да живее в държава, в която институциите не дават ясно обяснение за случай, в който има три открити трупа до частна хижа. „Всички знаят, че нещо се скрива”, подчерта композиторът.

Той каза също, че е говорил със свои познати, които имат имоти в района, които са му казали, че тях са ги проверявали всякакви институции, но никой не е контролирал обитателите на хижа „Петрохан”.

„Даже служители на Гранична полиция не са били допускани за проверка”, заяви Дани Милев.

„Откъде се разбра сега, че е педофилска мрежа? Никой не обяснява нищо”, допълни музикантът. Той коментира също, ще случаят изгрлежда сякаш не се е случил в България.

