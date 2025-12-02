Дани Петканов каза истината за Глория

кадър bTV

След като вчера Глория от „Трейтърс” отказа да коментира в „Преди обед" по bTV отношенията си извън играта с Дани Петканов, днес дойде негов ред да каже гаджета ли са или не. Той директно потвърди - двамата имат връзка, а доверието между тях е по-голямо, отколкото във формата.

„С Глория се подозирахме почти до края в „Трейтърс”, подчерта Петканов. Той обаче потвърди, че предаването му е променило живота заради срещата с нея.

Извън това, че Дани обясни, че нищо в живота не му е на всяка цена, затова е бил „60 на 40” да откаже участие в шоуто. Той не смятал, че ще стигне до финала, но оцелял заради добрата си социална игра. „Аз съм много общителен и средно забавен”, коментира „лудият репортер”.

Дани Петканов разкри също, че доста публични личности вече се натискат да участват във втория сезон на „Трейтърс”. Според него обаче ще е по-интересно, ако в играта има поравно знаменитости и непознати хора, избрани с кастинг.

