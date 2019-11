Дани Петканов се озова пред символ на Барселона и си припомни цитат на US поет

"Няма изящна красота... без някои странности в пропорциите." 💬 Едгар Алън По • #barcelona #sagradafamilia #withgalaxy #samsungs10 #quote #beauty #samsung #achieve #passion #photography #sky #clouds

A post shared by Daniel Petkanov (@daniell_petkanov) on Nov 10, 2019 at 9:14am PST