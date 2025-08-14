Даниел Боримиров: Благодаря на "синята" общност

кадър: Спортал

"Благодаря на нашите фенове, които не спряха да ни подкрепят.

Благодаря на цялата "синя" общност, че повярва в това, което правим.

Надявам се да ги зарадваме и в следващите мачове", каза за БНР изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров след втората победа над Сабах от Азербайджан.

Той добави, че Левски ще прецени дали да отложи някой от мачовете за първенство заради участието в плейофите на Лигата на конференциите.

"Това е десетият мач, който изиграхме за един месец, програмата е доста сгъстена.

В един момент ще дойде умората. Футболистите с играта си доставят радост и на тях самите, и на феновете", каза още шефът на "сините".

"Целта ни е да станем все по-добри и да надграждаме.

Не ни е лесно, защото изплащаме вече само лихви.

Стремим се да изправим клуба финансово и да го оздравим.

Ние нямаме други странични приходи освен постъпленията от билетите от мачовете и сега парите от УЕФА ще са добре дошли.

Разбира се, че ще играем на Националния стадион в плейофа", каза още Боримиров.

