Даниел Бузов: В София е имало атентат с дрон срещу защитено лице

Кадър Нова тв

В първата половина на миналата година в София е имало атентат със дрон. За това съобщи в ефира на NOVA собственикът на информационна агенция BulNews Даниел Бузов.

Според твърденията на журналиста, охранявано лице е излизало от къщата си и дрон с 2 килограпа тротил е паднал пред него.

Бузов не назова името на въпросното лице, което е било мишена. Той добави, че бомбаджията не се е справил със задачата, защото капсул-детонаторът не е бил поставен правилно.

„За този случай има потвърждение в едно от изказванията на Бойко Борисов в парламента. Между останалите неща той каза, че начините на война много са се променили“, каза Бузов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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