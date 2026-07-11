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Даниел Бузов: В София е имало атентат с дрон срещу защитено лице

11.07.2026 / 11:40 1

Кадър Нова тв

В първата половина на миналата година в София е имало атентат със дрон. За това съобщи в ефира на NOVA собственикът на информационна агенция BulNews Даниел Бузов.

Според твърденията на журналиста, охранявано лице е излизало от къщата си и дрон с 2 килограпа тротил е паднал пред него.

Бузов не назова името на въпросното лице, което е било мишена. Той добави, че бомбаджията не се е справил със задачата, защото капсул-детонаторът не е бил поставен правилно.

„За този случай има потвърждение в едно от изказванията на Бойко Борисов в парламента. Между останалите неща той каза, че начините на война много са се променили“, каза Бузов.

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Коментари
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kris (преди 11 минути)
Рейтинг: 633707 | Одобрение: 124837
Като си казал А, кажи и Б ве.....Кое е защитеното лице ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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