Даниел Иванов: Амбицията ми е да помагам на Спартак

Нападател на "соколите" вкара важния първи гол за класическия успех.

Футболистът на Спартак Варна Даниел Иванов сподели, че за него една от най-важните цели е да помогне на отбора да остане в елита, както и да радва публиката.

Донякъде той успя да изпълни част от това, след като реализира гол при успеха с 3:0 над Арда в 8 кръг. Той получи приза „Играч на мача“ за показаното на терена във Варна.

„Получи се много здрав мач, според мен. Опитахме да удържим мача в първите минути, да овладеем натиска, една добра контрааката и вкарах. Ние сме млад и нов отбор, всеки дава най-доброто от себе си, според мен е добре, че голмайсторите се редуват. Беше тежко досега, липсваше ни победата, сега това ще ни даде самочувствие и ще се представяме още по-добре“, сподели Даниел Иванов пред Диема Спорт.

„Моята амбиция е да помогна на отбора, да изпълним целта си, да останем в групата, искам да радвам феновете и да съм жив и здрав“, каза още той, цитиран и от gong.bg.

