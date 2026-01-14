Даниел Лорер: Време е да се събудим. Часовникът тиктака за всички нас! 

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Днес отново сме на прага да гласуваме за следващите избори с машини и то да има и паралелно преброяване на отрязъците и така да си гарантираме честни избори, но незнайно защо управляващите отказват да го направят като това е единствената автоматизация, която сме правили, но знаем, че работи. Имаме машините, опита, техническата поддръжка. Няма никаква причина да не го направим в момента.

Това коментира пред бТВ Даниел Лорер.

Аргументът, който се вади срещу машините е, че те не се използват в Европа, което е така. Но при тях работи хартията добре, а у нас машините са начинът, който ние сме намерили да се избяга от безбройните манипулации. А кой е против това, видяхме днес. Най-смешни днес бяха от ИТН, които в рамките на половин час си смениха мнението неизвестно защо, посочи той.

Впечатлението ми от този парламент е, че ние през цялото време зависехме не от това какво е добро за хората, а от това какво е настроението на няколко души в българската политика, посочи той.

Ако искаме 52-ия парламент да бъде различен, е време да се събудим и да започнем да мислим наистина за България. В този парламент не обсъдихме нито една дългосрочна политика за България – нито стратегия за сигурност, нито отбрана, нито инвестиции и икономика. Ако продължаваме така, ние не само рискуваме да изпаднем от ЕС, но изобщо от съвременните държави в този свят, посочи Лорер.

Аз съм българин, европеец и реалист. Ако продължаваме да говорим само за личности, нищо няма да променим. Ако си говорим всеки ден кой с кого ще прави или няма да прави коалиция, никога няма да стигнем до темата какво искаме за България. Аз вярвам, че България трябва да отстоява своя суверенен интерес в един силен Европейски съюз, който се отстоява през целия свят, който в момента гори, посочи той.

Фатално е, че ние нямаме в момента нов бюджет, защото липсата на бюджет означава липса на политики. А това значи, че не знаем накъде водим страната. Но мнозинството решиха, че са можачи и обърнаха гръб на хората, на работодателите, на синдикатите, на всички – арогантност, посочи той.

И заключи: Часовникът тиктака за всички нас!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

