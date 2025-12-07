Даниел Митов: Не се опасявам от гражданска война в България

кадър бТВ

Не се опасявам от гражданска война. Това заяви пред bTV вътрешният министър Даниел Митов след тежки обвинения от опозицията и серия протести в центъра на София.

Той обяви и че няма намерение да подава оставка, въпреки критиките, исканията за отговорност и инцидентите през последната седмица.

„Когато се поставя въпрос за оставка, трябва да се каже защо. Нормално е опозицията да иска оставки – и ние сме го правили. Но МВР свърши основната си работа – да запази живота и здравето на мирните протестиращи“, каза той.

По думите му полицията е действала в съответствие с протокола, а упреците за „бездействие“ са необосновани.

„Ако полицията беше проявила агресия, бъдете убедени, че сега щяха да искат оставки, защото полицията е окървавила протеста. Полицията действа по сециални указания и протоколи. Има хора на терен, които разбират как да се действа на терен. Основната цел е да се запазят мирните протестиращи и да се задържат агресивните и да няма обвинения, че полицията е окървавила протеста. Ние ще си направим анализа къде са ни грешките. Едва ли можем да кажем, че сме били безгрешни във всяка една ситуация. Но да се прехвърля отговорността на МВР за това, което стана, е меко казано – безотговорно. Политическата отговорност е на тези, които лидират протестите и ги организират“, добави Митов.

Разследва ли МВР организаторите на агитките?

„До някои от тях сме стигнали. Ще видим дали ще стигнем по-нагоре“, поясни вътрешният министър.

Той подчерта, че конкретни данни не могат да бъдат оповестявани преди да бъдат доказани.

Министърът коментира и случая с 21-годишния Николай, чиято майка твърди, че е бил бит.

„Няма да влизам в спор с майката. Нормално е да защитава детето си. Но всеки задържан има основание да бъде задържан. Действията им са документирани. Съдът го остави в ареста и той е стар познайник на полицията“, каза Митов.

По думите му въпросното лице е с предишни криминални регистрации.

Вътрешният министър коментира, че се опасява от начина, по който политически лидери на опозицията се опитват да дехуминизират своите опоненти. „Това са го правили болшевиките и нацистите. Не се прави така“, добави той.

Митов обвини част от опозиционните лидери в нагнетяване на напрежението:„В продължение на месец слушахме призиви за радикализация, дехуманизиране на опонента, обиди към полицията. Политическата отговорност е на тези, които организират протестите.“

На въпрос дали Делян Пеевски се меси в неговата работа, Митов отхвърли това.

„Пеевски няма желание да оказва влияние върху моята работа. Хората, които доскоро бяха в кабинетите на Пеевски, искат да си измият образа“, каза вътрешният министър.

Даниел Митов добави, че очевидно има доверието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, след като досега не му е поискал оставката.

„За мен повод един вътрешен министър да подаде оставка е незаконният арест на лидера на опозицията Бойко Борисов през 2022 г.“, коментира той.

Основните цели на правителството

Митов заяви, че основната политическа цел пред правителството е влизането в еврозоната.

„Всичко е възможно в политиката. Но моята задача е България да влезе в еврозоната.“

Според него протестиращите са разнородни – от хора срещу еврозоната до недоволни от конкретни личности.

Митов защити увеличените възнаграждения в МВР.

„Това е и антикорупционна мярка. Високите заплати означават по-високи изисквания“, каза вътрешният министър.

Според него резултатите вече се виждат – повече задържани наркотици, повече разбити групи, засилена охрана на границата.

Системата на МВР - ще има оптимизация

Оптимизация на служителите на МВР може да се направи в началото на следващата година, но тя трябва да се прави разумно, смята Митов.

Относно критиките за служители с ТЕЛК и пенсионери на щат, министърът каза: „Цифрите, които се цитират, са неверни. Но да – ще правим оптимизация, разумна, а не на парче.“

Фокусът остава върху сигурността по време на предстоящите протести. Митов увери, че МВР ще бъде готово за следващите протести и целта остава една: „Да пазим мирно протестиращите. Да изолираме агресивните лица максимално бързо и безопасно.“

