Даниел Митов: Оставката ми не е на дневен ред

На излизане от централата на ГЕРБ, министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който е и зам.-председател на партията, отказа да отговори на въпроса дали ще има смени на министри в кабинета.

"Тепърва предстоят преговори. Kакто каза и г-н Борисов, и както каза и премиерът, трябва да се работи за създаване на стабилно мнозинство. Как ще бъде направено това е в ръцете на премиера и в предстоящите преговори", коментира вътрешният министър, цитиран от БНР.

А на въпроса дали Делян Пеевски е приемлив и официален партньор в коалицията Митов отговори така: "Не мога да правя каквито и да било други повече коментари преди да се проведени преговорите и когато са готови, когато има някакво разбирателство. Ако има такова изобщо, тогава премиерът ще излезе и ще каже какъв е резултатът от разговора".

"Оставката ми не е на дневен ред, Бойко Борисов не я е поискал", каза още Даниел Митов. Той защити решението си да смени шефа на полицията в Пазарджик.

"Е, както чухте днес, не е на дневен ред. Всеки си тълкува и си чете какво е искал да каже лирическия герой. Това, което каза господин Борисов, е следното: откъде накъде трябва да се търси отговорност от господин Митов, който е вътрешен министър, при положение, че има професионално ръководство, което трябва да си върши работата. Затова съм назначил и проверка, за да видим дали са си свършили работата в Пазарджик. Затова съм отстранил и директора", заключи вътрешният министър.

