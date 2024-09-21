Даниел Митов ще води листата на ГЕРБ във Варна
Кадър БТВ
ГЕРБ утвърди имената на водачите и състава на листите с кандидатите за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за предсрочните парламентарни избори на 27 октомври, предаде Морето.нет
Във Варна водач на листата ще бъде Даниел Митов, в Бургас - Димитър Николов.
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов води две листи - в столичния 25 МИР и в 16 МИР Пловдив-град.
Ето водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:
МИР 01 Благоевград - Росен Желязков
МИР 02 Бургас - Димитър Николов
МИР 03 Варна - Даниел Митов
МИР 04 Велико Търново - проф. д-р Костадин Ангелов
МИР 05 Видин - Росица Кирова
МИР 06 Враца - Красен Кръстев
МИР 07 Габрово - Томислав Дончев
МИР 08 Добрич - Деница Сачева
МИР 09 Кърджали - Цвета Караянчева
МИР 10 Кюстендил - Христо Терзийски
МИР 11 Ловеч - Николай Нанков
МИР 12 Монтана - Румен Христов
МИР 13 Пазарджик - Красен Кралев
МИР 14 Перник - Георг Георгиев
МИР 15 Плевен - Пламен Тачев
МИР 16 Пловдив град - Бойко Борисов
МИР 17 Пловдив област - Цвета Караянчева
МИР 18 Разград - Делян Добрев
МИР 19 Русе - Николай Братованов
МИР 20 Силистра - Милен Делийски
МИР 21 Сливен - Десислава Танева
МИР 22 Смолян - Николай Мелемов
МИР 23 София град - Рая Назарян
МИР 24 София град - Йорданка Фандъкова
МИР 25 София град - Бойко Борисов
МИР 26 София област - Младен Маринов
МИР 27 Стара Загора - Живко Тодоров
МИР 28 Търговище - Теменужка Петкова
МИР 29 Хасково - Делян Добрев
МИР 30 Шумен - Любомир Христов
МИР 31 Ямбол - Димитър Иванов
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