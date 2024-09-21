Даниел Митов ще води листата на ГЕРБ във Варна

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ГЕРБ утвърди имената на водачите и състава на листите с кандидатите за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за предсрочните парламентарни избори на 27 октомври, предаде Морето.нет



Във Варна водач на листата ще бъде Даниел Митов, в Бургас - Димитър Николов.



Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов води две листи - в столичния 25 МИР и в 16 МИР Пловдив-град.



Ето водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:



МИР 01 Благоевград - Росен Желязков



МИР 02 Бургас - Димитър Николов



МИР 03 Варна - Даниел Митов



МИР 04 Велико Търново - проф. д-р Костадин Ангелов



МИР 05 Видин - Росица Кирова



МИР 06 Враца - Красен Кръстев



МИР 07 Габрово - Томислав Дончев



МИР 08 Добрич - Деница Сачева



МИР 09 Кърджали - Цвета Караянчева



МИР 10 Кюстендил - Христо Терзийски



МИР 11 Ловеч - Николай Нанков



МИР 12 Монтана - Румен Христов



МИР 13 Пазарджик - Красен Кралев



МИР 14 Перник - Георг Георгиев



МИР 15 Плевен - Пламен Тачев



МИР 16 Пловдив град - Бойко Борисов



МИР 17 Пловдив област - Цвета Караянчева



МИР 18 Разград - Делян Добрев



МИР 19 Русе - Николай Братованов



МИР 20 Силистра - Милен Делийски



МИР 21 Сливен - Десислава Танева



МИР 22 Смолян - Николай Мелемов



МИР 23 София град - Рая Назарян



МИР 24 София град - Йорданка Фандъкова



МИР 25 София град - Бойко Борисов



МИР 26 София област - Младен Маринов



МИР 27 Стара Загора - Живко Тодоров



МИР 28 Търговище - Теменужка Петкова



МИР 29 Хасково - Делян Добрев



МИР 30 Шумен - Любомир Христов



МИР 31 Ямбол - Димитър Иванов

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