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Даниел Митов ще води листата на ГЕРБ във Варна

21.09.2024 / 23:03 0

Кадър БТВ

ГЕРБ утвърди имената на водачите и състава на листите с кандидатите за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за предсрочните парламентарни избори на 27 октомври, предаде Морето.нет

Във Варна водач на листата ще бъде Даниел Митов, в Бургас - Димитър Николов.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов води две листи - в столичния 25 МИР и в 16 МИР Пловдив-град.

Ето водачите на листите на ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:

МИР 01 Благоевград - Росен Желязков

МИР 02 Бургас - Димитър Николов

МИР 03 Варна - Даниел Митов

МИР 04 Велико Търново - проф. д-р Костадин Ангелов

МИР 05 Видин - Росица Кирова

МИР 06 Враца - Красен Кръстев

МИР 07 Габрово - Томислав Дончев

МИР 08 Добрич - Деница Сачева

МИР 09 Кърджали - Цвета Караянчева

МИР 10 Кюстендил - Христо Терзийски

МИР 11 Ловеч - Николай Нанков

МИР 12 Монтана - Румен Христов

МИР 13 Пазарджик - Красен Кралев

МИР 14 Перник - Георг Георгиев

МИР 15 Плевен - Пламен Тачев

МИР 16 Пловдив град - Бойко Борисов

МИР 17 Пловдив област - Цвета Караянчева

МИР 18 Разград - Делян Добрев

МИР 19 Русе - Николай Братованов

МИР 20 Силистра - Милен Делийски

МИР 21 Сливен - Десислава Танева

МИР 22 Смолян - Николай Мелемов

МИР 23 София град - Рая Назарян

МИР 24 София град - Йорданка Фандъкова

МИР 25 София град - Бойко Борисов

МИР 26 София област - Младен Маринов

МИР 27 Стара Загора - Живко Тодоров

МИР 28 Търговище - Теменужка Петкова

МИР 29 Хасково - Делян Добрев

МИР 30 Шумен - Любомир Христов

МИР 31 Ямбол - Димитър Иванов

 

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