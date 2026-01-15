Даниел Панов: Здравето на великотърновци е на първо място!

Снимка: Фейсбук

Министърът на околната среда и водите Манол Генов издаде принудителна мярка за спиране на производство на производствената линия на "Кроношпан" за частици от дървени плоскости! Мярката влиза в сила от момента на връчването. В рамките на 24 часа след това, предприятието трябва да представи план за безопасно спиране на производството. Това написа във фейсбук страницата си кметът на Велико Търново - Даниел Панов.



"Административната мярка идва след многобройни сигнали от великотърновци за задимяване и остри миризми в целия град. Здравето на великотърновци е на първо място!", категоричен е той.

И добавя: "Именно заради това с народния представител проф. д-р Костадин Ангелов отправихме искания до МОСВ за комплексна проверка на предприятието и предприемане на мерки за максимално ограничаване на емисиите и миризмите, както и за привеждане на цялото производство в пълно съответствие с европейските екологични норми. В същата насока се обяви и Великотърновският общински съвет."

